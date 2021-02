Der inhaftierte Kreml-Kritiker Nawalny ist nach Angaben seiner Anwältin aus einer Moskauer Haftanstalt an einen unbekannten Ort verlegt worden.

Wohin er gebracht worden sei, wisse man nicht, sagte seine Anwältin Michailowa der Nachrichtenagentur AFP. Offenbar wurde auch Nawalnys Familie nicht über die Verlegung informiert. Der Regimekritiker war am vergangenen Samstag mit seiner Berufung gegen seine Verurteilung zu einer Straflagerhaft von mehr als zwei Jahren gescheitert. Nawalny war wegen angeblicher Verstöße gegen seine Bewährungsauflagen während seines Aufenthalts in Deutschland verurteilt worden. Er war nach einem Giftanschlag in der Berliner Charité behandelt worden. Unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Russland im Januar wurde er festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.