Im Fall des vergifteten Kremlkritikers Nawalny hat Russland der Bundesregierung erneut vorgeworfen, die Aufklärung des Falls zu behindern.

Deutschland verstoße gegen das Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Entsprechende Gesuche russischer Behörden seien von deutscher Seite abgelehnt worden. Zudem sei der Fall Nawalny politisiert worden. Moskau streitet jede Verantwortung in dem Fall ab.



Nawalny war am 20. August während eines Fluges zusammengebrochen. Die Bundesregierung sieht es nach Untersuchungen in Spezial-Laboren als erwiesen an, dass der 44-Jährige mit dem Nerven-Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurde. Inzwischen ist Nawalny nach wochenlangem Koma aus der Berliner Charité entlassen worden und macht eine Reha-Behandlung. Er muss deshalb laut den Angaben seiner Sprecherin voraussichtlich noch mehrere Wochen lang in Deutschland bleiben.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.