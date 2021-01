Der Kremlkritiker Nawalny will nach seiner Vergiftung am Sonntag nach Moskau zurückkehren.

Das teilte der Oppositionelle per Twitter mit. Nawalny hält sich derzeit in Deutschland auf. Nach dem Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok im August war er in der Berliner Charité behandelt worden. Die Regierung in Moskau bestreitet jede Verwicklung in den Vorfall.



Die russische Justiz hatte Nawalny kurz vor dem Jahreswechsel schriftlich aufgefordert, Auflagen einer früheren Strafe zu erfüllen und sich bei den Behörden zu melden.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.