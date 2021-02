Russland hat angekündigt Diplomaten aus Deutschland, Schweden und Polen im Zusammenhang mit den Nawalny-Protesten auszuweisen.

Ihnen wird vorgeworfen, sich in den vergangenen Tagen an illegalen Protestaktionen gegen die Inhaftierung des Oppsotionspolitiker beteiligt zu haben. Bundeskanzklerin Merkel kritisierte die Ausweisung als ungerechtfertigt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell forderte bei einem Besuch in Moskau die russische Regierung auf, den inzwischen inhaftierten Oppositionspolitiker unverzüglich freizulassen.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.