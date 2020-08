Nach Angaben der russischen Staatsanwaltschaft gibt es keine Hinweise auf eine Straftat gegen den Regierungskritiker Nawalny.

Damit bestehe kein Anlass für weitere Ermittlungen, teilte ein Sprecher in Moskau mit. Dennoch wolle man in Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden ergründen, was zu der Erkrankung Nawalnys geführt habe. Das russische Innenministerium hatte eingewilligt, die Umstände der Vorgänge um den Oppositionspolitiker zu untersuchen. Laut der Nachrichtenagentur Tass wurde die Polizei angewiesen, Ermittlungen einzuleiten. Damit kam die russische Regierung Forderungen aus dem Ausland nach.