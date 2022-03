Nawalny-Team ruft Frauen zu Protesten auf. (AFP / Sergei Supinsky )

Eine Sprecherin von Nawalny teilte mit, die Kundgebungen sollten am Nachmittag auf zentralen Plätzen in den russischen Städten stattfinden. Die Sprecherin betonte, Frauen verschwänden nicht, wenn der Krieg beginne. Sie trügen eine genauso große Last wie Männer - wenn nicht sogar eine größere.

Gestern hatte es in zahlreichen russischen Städten wieder Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine gegeben. Nach Angaben des Bürgerrechtsportals Owd-Info wurden dabei mehr als 5.000 Menschen festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.