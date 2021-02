Der FDP-Vorsitzende Lindner spricht sich nach dem Urteil gegen den Oppositionellen Nawalny für eine veränderte Sanktionspolitik gegenüber Russland aus.

Lindner sagte der "Welt am Sonntag", man sollte stärker als bisher versuchen, die Putin-nahe Elite zu treffen. Pauschale Handelssanktionen träfen lediglich das russische Volk und die deutsche Wirtschaft.



Nawalny war vor knapp zwei Wochen in einem international vielfach kritisierten Prozess zum Verbüßen einer früher verhängten mehrjährigen Straflagerhaft verurteilt worden. In den Augen der Richterin hatte er gegen Bewährungsauflagen verstoßen, während er sich in Deutschland von einem Giftanschlag erholte.



Nawalnys Anhänger haben für heute weitere Proteste angekündigt. In ganz Russland sollten die Menschen abends 15 Minuten lang vor ihre Wohnhäuser treten und Taschenlampen in die Höhe halten, um so ihre Solidarität auszudrücken, heißt es in einem Aufruf.

