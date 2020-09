In Russland ist – mehr noch als etwa in Deutschland – so ziemlich alles käuflich: Führerscheine, Waffen, Rohstoffe, Daten. Für die Nervengifte der Nowitschok-Gruppe, eine Entwicklung der Sowjetunion, gilt das jedoch nach allem, was man öffentlich weiß, nicht. Der Schlüssel zu ihnen liegt in den Händen des russischen Militärs und der Geheimdienste, und in beiden wird über die Verwendung der Gifte jeweils ganz oben entschieden.

Damit sind zwei Schlüsse denkbar: Als genehmigt wurde, Alexej Nawalny mit einem Gift an den Rand des Todes zu befördern, war entweder der Kreml beteiligt. Oder aber ein Geheimdienst hat eine eigenmächtige Entscheidung getroffen. Beide Schlüsse laufen darauf hinaus, dass der russische Staat oppositionelle Bürger terrorisiert.

(picture alliance / dpa / Michael Kappeler)Der Fall Nawalny - Lange Liste oppositioneller OpferAlexej Nawalny ist nicht der erste russische Oppositionelle, der unter mysteriösen Bedingungen mundtot gemacht wurde, kommentiert Klaus Remme. Eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland könne es nicht ohne ein Entgegenkommen Moskaus etwa in puncto Rechtstaatlichkeit geben.

Verantwortung trägt die politische Führung in Moskau

Sollte jedoch ein Geheimdienst ohne Kenntnis des Kremls operiert haben, so wäre dies die bei weitem besorgniserregendere Variante. Denn das hieße, dass Präsident Putin und seine Getreuen ihre Kontrolle über die Geheimen verloren haben.

Die Verantwortung für die Vergiftung eines weiteren Russen hat in jedem Fall die politische Führung in Moskau zu tragen. Diese Führung, die ja nun seit mehr als zwei Jahrzehnten aus demselben Kreis von Personen besteht, hat nach keinem der Morde der Vergangenheit Aufklärung gewollt. Der gewaltsame Tod der Journalistin Politkowskaja, die Schüsse auf den Oppositionspolitiker Nemzow, der Giftanschlag auf den Aktivisten Wersilow, um nur drei Namen zu nennen, wurden nie gänzlich aufgeklärt. Das System Putin ist ein todbringendes System.

Auch diesmal werden alle Vorwürfe geleugnet

Gibt es diesmal eine andere Reaktion? Seien wir nicht naiv! Auch diesmal werden alle Vorwürfe geleugnet, falsche Theorien verbreitet und die Fachkompetenz der Mediziner und Labore in Deutschland in Zweifel gezogen werden. Denn das System Putin kennt keine Übernahme von Verantwortung, schon gar nicht öffentlich. Im Gegenteil: Wille zur Aufklärung, Aufrichtigkeit und Redlichkeit werden regelmäßig als Illoyalität bestraft, weshalb die herrschende Clique längst aus einer Ansammlung von Egomanen, raffgierigen Kriminellen und neo-aristokratischen Günstlingen besteht.

Dies ist der x-te schwere Schlag für Werte wie Menschlichkeit, Toleranz und Anstand. Alexej Nawalny ist sicher keine Lichtgestalt, aber jemand, dem die Zukunft seines Landes nicht schnurzegal ist. Einer, der auf junge, engagierte Leute setzt, und die auf ihn. Diese oft sehr klugen, schnellen, kreativen Köpfe haben längst verstanden, was die Vergiftung für sie bedeutet. Entweder arrangieren sie sich mit dem System Putin. Oder man packt besser seine Sachen und geht.

