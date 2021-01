In Moskau ist die Wohnung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny durchsucht worden.

Nach Angaben seiner Mitarbeiter drangen maskierte Männer in Uniform mit Gewalt in die Familienwohnung ein, wo sich gerade der Bruder Nawalnys aufhielt. Auch das Studio des Kremlkritikers, in dem seine Sendung "Nawalny live" aufgenommen wird, war betroffen. Über den Anlass der Razzia ist nichts bekannt. In der Vergangenheit war Nawalnys Organisation immer wieder von Durchsuchungen betroffen, bei denen auch Computer mitgenommen wurden.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.