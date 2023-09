Der Oppositionspolitiker und Putin-Kritiker Alexej Navalny im Februar 2021 vor einem Moskauer Gericht. (picture alliance / dpa / TASS / Moscow City Court Press Service)

Der 47-Jähre erklärte in mehreren Online-Netzwerken, ihm sei mitgeteilt worden, dass er aufgrund seiner - so wörtlich - "Unverbesserlichkeit" für zwölf Monate in eine gesonderte Zelle verlegt werde, bei der es sich um die schärfste Form der Isolationshaft im russischen Strafvollzug handele. Nawalny ist derzeit in einer Strafkolonie 250 Kilometer östlich von Moskau untergebracht. Gestern hatte ein Berufungsgericht die Entscheidung einer Vorinstanz bestätigt, wonach der Oppositionspolitiker insgesamt 19 Jahre in Haft bleiben soll.

Nawalny wurde kurz nach seiner Einreise aus Deutschland Anfang 2021 festgenommen. Dort war er nach einer lebensbedrohlichen Vergiftung behandelt worden. Beobachter bewerten die Verfahren gegen ihn als politisch motiviert.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.