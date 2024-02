Ljudmila Nawalnaja, die Mutter des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny (Uncredited/Navalny Team/AP/dpa)

Im russisch-orthodoxen Glauben ist es üblich, den Toten nach drei Tagen zu bestatten. Den Angaben zufolge schlugen die russischen Behörden diese Bitte aus. Der Kreml dränge vielmehr darauf zu bestimmen, wann und wo Nawalny beerdigt werde, hieß es weiter. Die russische Staatsführung verlange ein heimliches Begräbnis, ohne dass sich die Familie sowie die Öffentlichkeit von dem Oppositionellen verabschieden könne.

Nawalnys Mutter meldete sich am Nachmittag selbst in einem Video zu Wort. Darin bezeichnete sie den Umgang der russischen Behörden mit ihr als Erpressung. Die Weigerung, ihr den toten Körper ihres Sohnes zu überlassen, sei illegal, erklärte Nawalnaja.

Der Tod des seit Jahren in Russland inhaftierten Nawalny war am Freitag vergangener Woche bekannt geworden. Er starb in einem Straflager am Polarkreis im Alter von 47 Jahren. Nawalnys plötzlicher Tod löste international Bestürzung aus. Zahlreiche westliche Politiker sowie Nawalnys Witwe machten die russische Führung und Präsident Putin für seinen Tod verantwortlich. Moskau wies die Anschuldigungen zurück.

