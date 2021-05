Die US-Kongressabgeordnete Greene bringt mit Vergleichen zwischen der Maskenpflicht und der Judenverfolgung der Nazis ihre eigene Fraktion gegen sich auf.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus verurteilten solche Äußerungen, erklärte Fraktionschef McCarthy in Washington. Die Politikerin liege falsch, und ihre vorsätzliche Entscheidung, die Schrecken des Holocausts mit dem Tragen von Masken zu vergleichen, sei entsetzlich.



Greene hatte geplante Impflogos auf Namensschildern von Mitarbeitern eines Supermarktes mit dem unter den Nazis erzwungenen Tragen von Judensternen verglichen.



Die Abgeordnete schrieb in einem weiteren Tweet über die - so wörtlich - "Diskriminierung ungeimpfter Menschen". Sie habe diese aber nie mit dem Holocaust verglichen, sondern nur mit der Diskriminierung der Juden in den frühen Nazi-Jahren. Greene gilt als überzeugte Anhängerin des früheren US-Präsidenten Trump.

