Justus Rosenberg im Jahr 2018. (dpa)

Er starb bereits am 30. Oktober im Alter von 100 Jahren in Rhinebeck im US-Bundesstaat New York, wie nun bekannt wurde. Rosenberg war der letzte noch lebende Helfer des amerikanischen Journalisten Varian Fry gewesen. Dieser hatte in Frankreich ein Rettungsnetzwerk aufgebaut und damit hunderte Menschen vor den Nazi in Sicherheit gebracht. Darunter waren beispielsweise die Philosophin Hannah Arendt, die Künstler Marc Chagall und Max Ernst sowie die Schriftsteller Heinrich und Golo Mann.

Rosenberg war 1921 in Danzig als Sohn jüdischer Eltern geboren worden. Seine Muttersprache war Deutsch. 1938 floh er nach Frankreich.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.