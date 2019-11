Der Rat der Stadt Dresden hat sich in einem Beschluss dazu verpflichtet, mehr gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Nationalismus zu unternehmen.

Die Beschlussempfehlung stammte vom Ausschuss für Ordnung und Sicherheit der sächsischen Landeshauptstadt und stellte die Frage in den Raum, ob in Dresden ein sogenannter Nazinotstand herrsche. Die Stadträte argumentierten, dass antidemokratische, antipluralistische, menschenfeindliche und rechtsextremistische Einstellungen und Taten bis hin zu Gewalt immer stärker offen zu Tage träten. Ein zu großer Teil der Gesellschaft Dresdens schweige dazu. Künftig soll ein Aktionsprogramm dagegenwirken.



Die Stadtratsfraktion der AfD hatte zunächst noch einen Ersatzantrag eingereicht, der die ursprüngliche Beschlussvorlage in einigen Punkten entschärfen sollte. Dies wurde aber nur zum Teil übernommen. Der Antrag wurde von 39 Stadtratsmitgliedern befürwortet. 29 stimmten dagegen, es gab eine Enthaltung.