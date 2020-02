Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA benennt den Preis für den besten Profi bei Spielen der jährlichen Liga-Auswahl nach dem verstorbenen Kobe Bryant.

NBA-Chef Adam Silver sagte, niemand habe mehr für einen All-Star gestanden als Kobe Bryant. Er kam in den vergangenen Jahren auf 18 Einsätze bei den Auswahlspielen und wurde dabei viermal zum besten Profi gewählt. Bryant wurde zudem für die Hall of Fame des Basketballs nominiert. Eine Entscheidung soll Anfang April fallen, Experten rechnen aber fest mit einer Aufnahme.



Kobe Bryant gilt als einer der besten Spieler in der Geschichte der NBA. Er starb Ende Januar bei einem Hubschrauberabsturz nahe Los Angeles.