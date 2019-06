Kanada sei stolz auf den NBA-Titel der Toronto Raptors, sagte ARD-Nordamerika-Korrespondent Sebastian Schreiber. Nicht nur in Toronto haben sich die Fans gefreut, sondern im ganzen Land.

"Es ist auch ein bisschen so eine Geschichte von David gegen Goliath", sagte Schreiber. Denn von den 30 NBA-Teams komme nur ein einziges aus dem nördlichen Nachbarstaat. "Das ist schon eine besondere Geschichte." Ansonsten würde die Raptors nicht viel von den anderen US-amerikanischen NBA-Teams unterscheiden.

"Eishockey ist die klare Nummer 1 in Kanada"

Auffällig sei, das kein einziger Spieler des neuen NBA-Champions eine kanadische Staatsbürgerschaft habe. "Eishockey ist die klare Nummer 1 in Kanada", sagte Schreiber. Dies zeige sich auch in der NHL, der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga, bei der sind sieben der 31 NHL-Teams aus Kanada. Es gebe aber schon auch gute kanadische Basketballspieler, wie Steve Nash, der einige Jahre auch an der Seite von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks auflief.

Vielleicht ändere sich durch Titel der Raptors nun etwas, mutmaßte Schreiber, der auch einen kleinen Boom im kanadischen Basketball für möglich hält.

