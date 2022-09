Ungeklärte Vorwürfe

Die Direktorin des Landesfunkhauses Hamburg, Sabine Rossbach (imago images / Eventpress MP)

Das teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mit. Grund dafür seien noch nicht aufgeklärte Vorwürfe. Beschäftigte des Funkhauses werfen Rossbach vor, Berichterstattung beeinflusst zu haben und in der Redaktion ein "Klima der Angst" geschaffen zu haben. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihr könne man sich nicht mehr vorstellen, heißt es in dem Brief, der am Mittwoch öffentlich gemacht wurde.

Rossbach steht zudem in der Kritik, weil sie ihr Amt für Vetternwirtschaft ausgenutzt haben soll. Laut Recherchen der Nachrichtenplattform "Business Insider" konnte ihre ältere Tochter als Inhaberin einer PR-Agentur jahrelang ihre Kunden in NDR-Programmen platzieren. Die jüngere Tochter habe beim Sender eine Festanstellung bekommen. Rossbach hat die Vorwürfe in einer schriftlichen Stellungnahme zuletzt zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.