Ermittler in vier Ländern - darunter Deutschland - sind mit einer Großrazzia gegen die kalabrische Mafia-Organisation Ndrangheta vorgegangen. In Deutschland lag der Schwerpunkt des Einsatzes im Ruhrgebiet, im Rheinland und in Bayern.

Das Bundeskriminalamt teilte mit, dass viele Wohnungen und Lokale durchsucht wurden. Es gab zahlreiche Festnahmen, darunter auch einer der mutmaßlichen Haupttäter - ein Gastwirt aus Pulheim bei Köln. Von der Razzia betroffen waren außerdem Italien, die Niederlande und Belgien.

Drogenhandel und Geldwäsche

Nach Angaben aus Italien wurden bei der Razzia insgesamt 90 Menschen festgenommen. Ihnen werden Drogenhandel, Geldwäsche und die Zugehörigkeit zu einer Mafia-Organisation vorgeworfen. Laut "Spiegel Online" waren allein in Deutschland 240 Beamte des BKA und 200 Polizisten der Bundespolizei im Einsatz, darunter auch Spezialkräfte der GSG 9. Die Razzia wurde von der europäischen Polizeibehörde Eurojust koordiniert, die am Mittag über die Ergebnisse informieren will. Das BKA hat für den Nachmittag eine Pressekonferenz einberufen.



Die Ndrangheta gilt als wohl mächtigste italienische Mafia-Organisation, die vor allem in der Region Kalabrien aktiv ist. Ermittler warnen seit Jahren davor, dass die Ndrangheta auch in Deutschland mafiöse Strukturen aufgebaut hat, vor allem in Nordrhein-Westfalen.