In Neapel ist am Mittwochabend die Sommer-Universiade eröffnet worden.

Rund 6.000 Athletinnen und Athleten aus 118 Ländern nahmen an der Eröffnungsfeier im Stadion San Paolo teil. Oleg Matytsin, Präsident der Internationalen Universitätssport-Föderation (FISU), ermunterte die Sportlerinnen und Sportler , aus dem Ereignis Lehren über die Wettbewerbe hinaus zu ziehen. IOC-Präsident Thomas Bach forderte in einer Videobotschaft zu Freundschaft, Respekt und Fairplay auf.



1989 in Duisburg fand die Sommer-Universiade zum bislang einzigen Mal in Deutschland statt. Derzeit gibt es Bestrebungen, die Veranstaltung 2025 erneut nach Deutschland zu holen. Die Weltsportspiele der Studierenden werden seit 1959 ausgetragen, die Universiade in Neapel ist die 30. Auflage. 2021 finden die Sommerspiele im chinesischen Chengdu statt.