Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Auch am Samstag zäher Nebel, später in der Mitte und im Süden zeitweise Sonnenschein. Im Norden weiterhin bewölkt, aber nur an den Küsten etwas Regen.

4 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.