Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg prüft die Werbung von Bundesfamilienministerin Giffey für das Internetportal "nebenan.de".

Es gehe um Werbevorschriften des Rundfunkstaatsvertrags, die möglicherweise verletzt worden seien, teilte die Behörde mit. Für die Bewertung müsse geklärt werden, ob eine politische Botschaft oder eine Werbebotschaft im Vordergrund gestanden habe.



Giffey, die auch SPD-Landeschefin werden will, wirbt in dem bereits vor einigen Wochen veröffentlichten Spot für eine Hotline, die von dem Nachbarschaftsnetzwerk ins Leben gerufen worden ist. Das Familienministerium erklärte, Giffey habe für den Spot kein Geld erhalten und keine personellen sowie materiellen Ressourcen des Ministeriums in Anspruch genommen. Auf der Website fragdenstaat.de hatte das Ministerium bereits im April erklärt, Giffey habe den Radiospot als Privatperson realisiert.



Die Beteiligung der SPD-Politikerin stand laut ihrer Presseabteilung im zeitlichen Kontext des Beginns der Corona-Pandemie: "Es ging darum, schnellstmöglich nachbarschaftliche Hilfen möglich zu machen und darauf aufmerksam zu machen, dass es jetzt sehr wichtig ist, sich gegenseitig - vor allem ältere MitbürgerInnen - zu unterstützen, denn der Bedarf an gegenseitiger Nachbarschaftshilfe war sprunghaft angestiegen."