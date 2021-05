Nach der Grünen-Kovorsitzenden Baerbock hat auch der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach Versäumnisse bei der Meldung von Nebeneinkünften an den Bundestag eingeräumt.

Er habe zunächst einen Vorschuss auf ein Buchhonorar erst mit 2 Monaten Verspätung an die Verwaltung des Parlaments gemeldet, schrieb Lauterbach auf Twitter. Dabei sei seinem Büro außerdem aufgefallen, dass zudem Einnahmen von 17.850 Euro für vier Vorträge in den Jahren 2018 und 2019 noch nicht gemeldet worden seien. Lauterbach sprach von einem "Riesenfehler" und kündigte an, das Geld als Spende nach Indien zu überweisen.



Abgeordnete müssen Nebeneinkünfte an den Bundestag melden. Erst in der vergangenen Woche hatte die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, die Nachmeldung von Sonderzahlungen ihrer Partei von über 25.000 Euro aus den vergangenen Jahren bekanntgegeben.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.