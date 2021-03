Der Linken-Politiker Gysi hat sich für die Einführung eines Lobbyregisters in Deutschland ausgesprochen.

Der außenpolitische Sprecher seiner Partei sagte im Deutschlandfunk, Abgeordnete sollten auf keinen Fall Honorare für Lobby-Arbeit erhalten dürfen. Er stimme der Forderung des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, Linnemann, zu. Auch ein Verbot von Honoraren für Reden oder Zeitungsartikel sei für ihn denkbar. Gysi wies jedoch darauf hin, dass Nebentätigkeit etwas völlig anderes sei als Korruption. Dass er selbst hohe Honorare für Bücher und Reden erhalte, sieht Gysi als unproblematisch an. Er sei nicht käuflich und habe kein schlechtes Gewissen.



Aus den Reihen der Union hatten zuletzt drei Bundestagsabgeordnete aufgrund von Lobbyismus- und Korruptionsvorwürfen ihren Rückzug erklärt. Nachdem in der sogenannten "Maskenaffäre" der CDU-Politiker Löbel sein Mandat niedergelegt hatte, folgte ihm sein thüringischer Parteikollege Hauptmann. Auch der CSU-Abgeordnete Nüßlein kündigte sein Ausscheiden an.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.