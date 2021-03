Die SPD will die Transparenz- und Antikorruptionsregeln für Bundestagsabgeordnete deutlich verschärfen.

Ein entsprechender Gesetzentwurf sehe dafür Änderungen im Abgeordnetengesetz, dem Strafgesetzbuch und dem Parteiengesetz vor, berichtet die Funke-Mediengruppe. So sollen auch bezahlte Beratertätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Ausübung des Mandats stehen, verboten werden. Zudem sollen Abgeordnete angeben müssen, wenn sie mehr als fünf Prozent der Anteile einer Aktiengesellschaft besitzen.



Der Linken-Politiker Gysi sagte im Deutschlandfunk, er sei für die Einführung eines Lobbyregisters. Abgeordnete dürften kein Geld für Lobby-Arbeit annehmen. Damit stimmte er der Forderung des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, Linnemann, zu. Aus den Reihen der Union hatten zuletzt drei Bundestagsabgeordnete aufgrund von Lobbyismus- und Korruptionsvorwürfen ihren Rückzug erklärt. Nachdem in der sogenannten "Maskenaffäre" der CDU-Politiker Löbel sein Mandat niedergelegt hatte, folgte ihm sein thüringischer Parteikollege Hauptmann. Auch der CSU-Abgeordnete Nüßlein kündigte sein Ausscheiden an.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.