Wieder einmal wird nun diskutiert, was in der politischen Klasse legal und was legitim ist. Aktuell stehen wegen der Maskenaffäre vor allem CDU und CSU im Fokus: Nikolaus Löbel und Georg Nüßlein haben anscheinend Provisionsgeschäfte mit der Vermittlung von Schutzmasken gemacht und dabei hohe Summen kassiert. Das weckt Erinnerungen - etwa an die Spendenaffäre von Helmut Kohl, die Amigo-Affäre der CSU oder die Lobbyisten-Affäre des CDU-Politikers Philipp Amthor. Lobbyismus, Bestechlichkeit, Nebeneinkünfte – die Glaubwürdigkeit der Politiker steht auf dem Prüfstand.

Die Maskenaffäre um Nüßlein und Löbel - was ist genau passiert?

Der CSU-Parlamentarier Georg Nüßlein und der CDU-Abgeordnete Nikolaus Löbel sollen Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Kaufverträgen mit Corona-Schutzmasken kassiert haben. Löbel hat die Zahlung von rund 250.000 Euro an seine Firma bereits eingeräumt. Sie hatte die Masken-Geschäfte zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt.

Auch Nüßlein soll sich für einen Maskenkauf einer hessischen Textilfirma eingesetzt haben. Dafür gingen 660.000 Euro Provision an die Firma "Tectum Holding GmbH", dessen alleiniger Geschäftsführer laut Handelsregisterauszug Nüßlein ist. Nüßleins enge wirtschaftliche Verbindung zu der betreffenden Textilfirma wurde durch eine Steuerprüfung aufgedeckt.

Beide Politiker haben inzwischen ihre jeweilige Partei verlassen, Löbel legte sein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder. Gegen Löbel hat die Staatsanwaltschaft Mannheim mittlerweile ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, es sind zudem mehrere Anzeigen gegen ihn eingegangen. Nüßlein will im Herbst nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Auch gegen ihn ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Bestechung von Mandatsträgern.

Was dürfen Abgeordnete nebenbei verdienen?

Die Nebentätigkeiten und Einkünfte von Abgeordneten stehen immer wieder in der Kritik, vor allem, weil einige sehr hohe Summen zusätzlich zu ihrem Mandat beziehen - etwa durch Beratertätigkeiten oder durch Vorträge. Das ist legal, eine Obergrenze gibt es nicht. Die Rechte und Pflichten der Abgeordneten sind bisher im Grundgesetz, dem Abgeordnetengesetz und der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, das spezielle Verhaltensregeln beinhaltet, aufgeführt.

Paragraph 44a des Abgeordnetengesetzes: Ausübung des Mandats



(1) Die Ausübung des Mandats steht im Mittelpunkt der Tätigkeit eines Mitglieds des Bundestages. Unbeschadet dieser Verpflichtung bleiben Tätigkeiten beruflicher oder anderer Art neben dem Mandat grundsätzlich zulässig.

(2) (...) Unzulässig ist insbesondere die Annahme von Geld oder von geldwerten Zuwendungen, die nur deshalb gewährt werden, weil dafür die Vertretung und Durchsetzung der Interessen des Leistenden im Bundestag erwartet wird. (...)

Abgeordnete dürfen also Nebentätigkeiten ausüben, für viele geht das auch nicht anders. "Wenn es Handwerker gibt, wenn es Landwirte gibt oder auch Rechtsanwälte, die aus einer Kanzlei, aus einem Unternehmen kommen und sich entscheiden, für den Bundestag zu kandidieren, für vier Jahre, dann wird man denen nicht abverlangen können zu sagen, Du musst Deinen Hof verkaufen, Deinen Betrieb verkaufen und alle Brücken abbrechen", sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, im Dlf. "Wenn wir wollen, dass nicht nur Beamte und Rentner im Bundestag sitzen, dann müssen wir genau auch solchen Personen den Weg dahin öffnen."

Bundestagsabgeordnete müssen ihre Einkünfte für jede einzelne Tätigkeit anzeigen, sofern sie mehr als 1.000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr betragen. Diese werden anschließend in den jeweiligen Biografien auf der Internetseite des Bundestages veröffentlicht und aktualisiert. Auch das Portal abgeordnetenwatch.de veröffentlicht die Angaben zu Nebentätigkeiten der Abgeordneten.

(Statista )

Demnach kamen CDU-Bundestagsabgeordnete in der aktuellen Wahlperiode (Stichtag 31. Juli 2020) auf Nebeneinkünfte im Wert von insgesamt 8,7 Millionen Euro. Die CDU liegt damit an der Spitze aller im Bundestag vertretenen Parteien. Die geringste Summe an Nebeneinkünften erzielten die Grünen. Den höchsten Anteil von Bundestagsabgeordneten mit Nebeneinkünften hatte die FDP mit 53 Prozent.

Nebeneinkünfte von Abgeordneten



Enrico Komning (Afd): 952.000 Euro

Peter Ramsauer (CSU): 896.000 Euro

Gregor Gysi (Linke): 470.000 Euro

Christian Lindner (FDP): 424.500 Euro



(Beginn Legislaturperiode 2017 bis Mitte 2020, Quelle: abgeordnetenwatch.de)

Mindestens 25,1 Millionen Euro haben die Parlamentarier so neben ihrer monatlichen Diät in Höhe von 10.083 Euro zusätzlich eingenommen und seit der Bundestagswahl 2017 an Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble gemeldet.

Welche Konsequenzen zieht die Union aus der Maskenaffäre?

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag um Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kündigte weitere Transparenzregeln und einen Verhaltenskodex an, der unter anderem regeln soll, welche Nebentätigkeiten mit der Mitgliedschaft in der Fraktion vereinbar sind. Für herausragende Positionen in der Fraktion sollen besonders strenge Regeln ähnlich deren für Mitglieder der Bundesregierung gelten. Zudem soll untersucht werden, ob es weitere, vergleichbare Fälle in der Fraktion gibt.

Ein erster Schritt soll eine Selbstauskunft der Abgeordneten sein mit der Fragestellung: "Habt Ihr Kontakte aufgenommen für gegebenenfalls Dritte, nämlich Firmen, und habt Ihr Kontakt hergestellt zur Bundesregierung oder zu anderen Institutionen, zum Beispiel im Land oder Ähnliches? Und wie ist dieser Kontakt abgelaufen", erklärte der Justiziar der Unionsfraktion, Michael Frieser, im Dlf. Bisher seien keine weiteren Fälle bekannt.

(dpa/picture alliance/Gregor Fischer)Frieser (CSU): "Es bedarf eines Verhaltenskodex"

Die Diskussion um die Maskenaffäre zweier Union-Abgeordneter hält an. Der Justiziar der Unionsfraktion, Michael Frieser, sagte im Dlf, dass es Compliance-Vorschrift geben müsse.

"Es geht jetzt darum, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, vollständige Transparenz herzustellen und insbesondere darauf zu achten, dass solche Dinge in der Zukunft nicht mehr passieren können. Das müssen wir ausschließen, weil offensichtlich der Appell an Vernunft, an Integrität und auch an Anstand alleine nicht ausreicht", sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, im Dlf.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will zudem eine Liste mit allen Abgeordneten, die sich mit Vermittlungsangeboten von Firmen an sein Ministerium gewandt haben, erstellen.



Den anderen Parteien geht das nicht weit genug und auch unabhängige Organisationen wie Transparency International empfinden die angekündigten Schritte als halbherzig. Zwar wird es keinen Mechanismus geben, solche Fälle in Zukunft zu verhindern, kommentiert Katharina Hamberger aus dem Dlf-Hauptstadtstudio. "Aber es kann ein Umfeld geschaffen werden, in dem zumindest die Wahrscheinlichkeit geringer ist, in dem Abgeordnete nicht das Gefühl haben, mit sowas am Ende schon durch zu kommen."

(dpa / Bernd von Jutrczenka)Kommentar: Nicht nur ankündigen, sondern Konsequenzen ziehen

Wie die Union mit der Maskenaffäre umgeht, hat Auswirkungen auf das Vertrauen in die Politik insgesamt, kommentiert Katharina Hamberger. Die Ankündigung dürfe kein leeres Versprechen mehr sein.

Soll das Lobbyregister verschärft werden? Welche weiteren Maßnahmen sind im Gespräch?

FDP und Linke fordern einen Sonderermittler beziehungsweise einen Untersuchungsausschuss. Es gehe "längst nicht mehr um Einzelfälle oder allein um das Abzocken durch CDU- und CSU-Abgeordnete", erklärte der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer. "Die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung, ja des deutschen Staatswesens an sich, steht grundsätzlich auf dem Spiel." Die von Gesundheitsminister Spahn angekündigte Liste soll nach Willen des FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner allen Fraktionen zugänglich gemacht werden.

Die SPD-Fraktion hat ein Zehn-Punkte-Papier vorgelegt, in dem sie fordert, dass Abgeordnetenbestechung und -bestechlichkeit künftig nicht mehr als

Vergehen, sondern als Verbrechen mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe eingestuft werden soll. Abgeordnete sollen zudem auch den zeitlichen Umfang ihrer Nebentätigkeit offenlegen. Außerdem fordern Grüne und SPD eine Verschärfung des Entwurfs zum Lobbyregister, über das die Große Koalition erst kürzlich Einigung erzielt hatte. In dieses müssen sich künftig alle eintragen, die politisch Einfluss nehmen wollen - gegenüber Bundestagsabgeordneten, den Fraktionen und der Bundesregierung. Es soll Anfang 2022 eingeführt werden.

(Imago/ STPP)Lobbyregister: Diese Transparenzregeln sollen künftig gelten

Für den Deutschen Bundestag haben mehr Lobbyisten einen Hausausweis als das Parlament Abgeordnete hat. Das Lobbyregister soll mehr Transparenz bringen. Ein Überblick.

Die SPD hatte sich mit ihrer Forderung nach einem "exekutiven Fußabdruck" nicht durchsetzen können, will diesen aber jetzt doch verankern: "Bei Gesetzgebungsvorhaben soll die Bundesregierung immer die Treffen von Lobbyisten in Bundesministerien und deren Stellungnahmen oder Forderungspapiere veröffentlichen." Die Bundesregierung soll also offenlegen müssen, wer konkret wie an einem Gesetzestext mitgewirkt hat.

Auch die Grünen fordern, mögliche Einflussnahme auf Ministerien auf diese Art zu zeigen. Grüne und SPD wollen, dass Abgeordnete ihre Nebeneinkünfte auf Euro und Cent angeben müssen. Bislang gibt es dafür ein Stufensystem. "Also, das heißt, da steht nicht Abgeordneter XY hat 50.000 Euro und 3 Cent verdient, sondern dann steht dann irgendwie Stufe eins bis vier und wie auch immer. Und dann muss man sich das eben zusammenrechnen", erläutert Panajotis Gavrilis aus dem Dlf-Hauptstadtstudio.



Auch für Unternehmensbeteiligungen, geldwerte Vorteile und Aktienoptionen von Abgeordneten fordern die Grünen striktere Regeln. Bisher müssen Unternehmensbeteiligungen erst ab 25 Prozent der Stimmrechte offengelegt werden. Entgeltliche Lobbytätigkeit solle Volksvertretern untersagt und Abgeordnetenbestechung klarer gefasst werden. Ein gesetzliches Verbot bezahlter Lobbytätigkeit fordern auch die Linken. Auch eine Deckelung der Bezüge wird regelmäßig gefordert. Die besten Regeln werde am Ende wohl nicht das Fehlverhalten einzelner Abgeordneter vermeiden können. Denn der ethische Kompass scheint bei einigen gewählten Vertreterinnen und Vertretern entweder nie richtig funktioniert zu haben oder mit der Zeit nur noch eine Richtung zu kennen.

(picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Kira Hofmann)Kommentar: Fragwürdige Nebentätigkeiten sollten verboten werden

Die Maskenaffäre in der Unionsfraktion lenkt die Debatte zu Recht auf fehlende Transparenzmechanismen und mögliche Interessenkonflikte im Bundestag, kommentiert Panajotis Gavrilis.

Rechtlich sei ein Verbot von Nebeneinkünften schwierig umzusetzen, vermutet Gavrilis: "Die Unabhängigkeit des Mandats ist ein hohes Gut, und auch die freie Ausübung des Berufes ist ein hohes Gut."

Quellen: Dlf, Katharina Hamberger, Panajotis Gavrilis, abgeordnetenwatch.de, bundestag.de, dpa, afp, og