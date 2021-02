Bei einer Explosion an der Niederlassung des Lebensmittel-Discounters Lidl in Neckarsulm sind drei Personen verletzt worden. Medien berichteten mit Verweis auf Sicherheitskreise von einer möglichen Brief- oder Paketbombe.

Es gebe eine größere Einsatzlage, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei prüfe zudem einen Zusammenhang mit einem Vorfall in Eppelheim im Rhein-Neckar-Kreis. Dort war gestern ein Mitarbeiter eines Getränkeherstellers verletzt worden. Ursächlich soll ein Paket gewesen sein, das der Mann angenommen hatte. Auch hier war der Hintergrund zunächst unklar.

