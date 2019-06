Die Initiative "digitalcourage" hat die "Big Brother Awards" für - aus ihrer Sicht - kritikwürdigen Umgang mit dem Datenschutz verliehen.

Ein Negativ-Preis geht dieses Jahr an Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU. Die Begründung: Die Anschaffung der Analyse-Software von einer US-Firma, die dem CIA nahestehen und nach dessen Vorgaben arbeiten soll. So erhalte das amerikanische Unternehmen Zugang zum höchst sensiblen Datennetz der hessischen Polizei.



Auch das Portal "Zeit online" erhielt einen Award - für den Einsatz von Werbetrackern, die individuell zugeschnittene Werbung im Internet ermöglichen. Kritisiert wurde auch, dass beim Projekt "Deutschland spricht" Google-Dienste genutzt wurden. Damit könnten politische Ansichten von Menschen auf Servern der USA gespeichert werden.



Die "Zeit" hatte schon im Vorfeld auf den Negativ-Preis reagiert und eingeräumt, Werbetracker zu verwenden. Allerdings seien diese über einen Link sichtbar. Auch könne sich die individualisierte Werbung abschalten lassen. Für "Deutschland spricht" würden keine Google-Dienste genutzt. Nur beim ersten Testlauf sei ein Dienst von Google-Apps verwendet worden, um Daten zu speichern. Eine Nutzung durch Google sei vertraglich ausgeschlossen worden.



Ein weiterer Award geht an die Firma "ancestry.com", weil sie Gendaten an die kommerzielle Pharmaforschung verkaufen soll. Bei der Aachener Firma Precire wurde moniert, dass ihre Sprachanalyse-Software ohne Wissen der Anrufer ihre Emotionen analysieren soll. Das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) erhielt den Preis, weil es über eine neue Verschlüsselungstechnik im Internet Behörden ermöglichen soll, abgehörte Verbindungen zu entschlüsseln.



Der deutsche Big-Brother-Award wird seit dem Jahr 2000 jährlich vom Verein Digitalcourage gemeinsam mit weiteren Bürgerinitiativen ausgeschrieben. Eine Jury aus Menschenrechtlern, Computerexperten sowie Daten- und Verbraucherschützern wählt die jeweiligen Preisträger aus.