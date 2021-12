Nabu Negativpreis für Baugebiet in Emden

Der Negativpreis "Dinosaurier des Jahres" des Naturschutzbundes Deutschland geht in diesem Jahr an die Stadt Emden. Nabu-Präsident Krüger sagte, Emden erhalte den Preis für ein Baugebiet, das stellvertretend für die Naturzerstörung durch Bodenversiegelung in ganz Deutschland stehe.

27.12.2021