Ein toter Blei liegt am frühen Morgen im flachen Wasser der Oder. Ursache des massiven Fischsterbens im August war eine Algenblüte, die den deutsch-polnischen Grenzfluss vergiftete. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Mit dem Negativpreis solle beispielhaft auf den schlechten Zustand vieler Flüsse in Deutschland aufmerksam gemacht werden, erklärte der Präsident des Naturschutzbundes Deutschland, Krüger, in Berlin. Er nannte das Fischsterben in der Oder die größte "Umweltsauerei" des Jahres.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.