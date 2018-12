Der von Foodwatch verliehene Goldene Windbeutel für die "dreisteste Werbelüge" geht in diesem Jahr an das Unternehmen Coca-Cola.

Wie die Verbraucherschutzorganisation mitteilte, kürten die Teilnehmer der Aktion das "Smartwater" des Getränkeherstellers zum Gewinner des Negativpreises. Foodwatch kritisiert, dass das Wasser "nicht besser als herkömmliches Mineralwasser" sei - jedoch bis zu sieben Mal mehr koste.



Nach Angaben von Foodwatch wird beim "Smartwater" Wasser erst verdampft und dann wieder aufgefangen. Verlorene Mineralstoffe würden später wieder hinzugefügt. Coca-Cola ziehe den Verbrauchern mit einem Bearbeitungsverfahren das "Geld aus der Tasche", das wissenschaftlich klinge, aber völlig unsinnig sei, kritisierte die Organisation.



Coca-Cola bezeichnete die Auszeichnung als "nicht gerechtfertigt" und will den Goldenen Windbeutel nicht annehmen. Deklaration und Kennzeichnung des Wassers seien transparent, sagte eine Sprecherin. Grundsätzlich seien unterschiedliche Preise für Produkte gang und gäbe.



An der Wahl des Goldenen Windbeutels hatten sich online fast 70.000 Menschen beteiligt. Neben dem Smartwater war unter anderem auch ein Olivenöl nominiert, das fast zur Hälfte aus Sonnenblumenöl besteht, und ganz normaler Ketchup, der als teurer Kinder-Ketchup verkauft wird.



Der Goldene Windbeutel wurde zum achten Mal verliehen. Im vergangenen Jahr ging er an einen Kinderkeks von Alete wegen seines hohen Zuckergehalts.