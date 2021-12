Der neue Bundeskanzler Österreichs, Karl Nehammer (rechts), bei der Vereidigung (dpa/Roland Schlager)

Bundespräsident Van der Bellen führte den ÖVP-Politiker in Wien offiziell ins Amt ein. Der 49-Jährige ist der dritte Kanzler in drei Monaten. Nachdem Kanzler Kurz wegen Korruptionsvorwürfen im Oktober zurücktreten musste, übernahm Außenminister Schallenberg das Amt. Schallenberg wechselt nun zurück ins Außenministerium. Kurz hatte am Donnerstag seinen Rückzug aus der Politik bekanntgegeben.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.