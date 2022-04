Österreichs Kanzler

Der österreichische Bundeskanzler Nehammer (dpa/Lisa Leutner)

Vor allem will er die humanitäre Lage in der Ukraine ansprechen. Nehammer sagte im Vorfeld der Reise, das Treffen mit Putin sei mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Bundeskanzler Scholz abgesprochen. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj sei informiert worden. Österreichs Außenminister Schallenberg sagte am Rande des Außenministertreffens in Luxemburg, man wolle keine Möglichkeit ungenutzt lassen, um die - so wörtlich - humanitäre Hölle in der Ukraine zu beenden. Jede Stimme, die Putin klarmache, wie die Realität außerhalb der Mauern des Kreml aussehe, sei keine verschwendete Stimme.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 11.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.