Österreichs Kanzler in Moskau

Nehammer: Treffen mit Putin war "sehr direkt, offen und hart"

Der österreichische Bundeskanzler Nehammer hat in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen. Anschließend erklärte er, die Diskussion sei sehr direkt, offen und hart gewesen. Er habe die Kriegsverbrechen in Butscha und anderen Orten angesprochen und betont, dass all jene, die dafür verantwortlich seien, zur Rechenschaft zu ziehen seien.

11.04.2022