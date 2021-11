Eva-Maria Welskop-Deffaa ist die neue Präsidentin der Caritas. (dpa/ Philipp von Ditfurth)

Bei einem Festakt in Freiburg wurde sie vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, offiziell eingeführt. Damit hat die Caritas erstmals in ihrer 125-jährigen Geschichte eine Frau an der Spitze. Der bisherige Präsident Neher schied nach 18 Jahren aus dem Amt aus.

Welskop-Deffaa ist seit 2017 Mitglied im Vorstand des größten deutschen Wohlfahrtsverbands. Zuvor arbeitete die Duisburgerin im Vorstand der Gewerkschaft Verdi und leitete von 2006 bis 2012 die Gleichstellungsabteilung im Bundesfamilienministerium.

