Vermutlich würden die meisten sofort den Müllsack ausschließen. Doch tatsächlich hat Neil Armstrong als erstes den Beutel voller Abfälle aufgenommen, den er in den Mondstaub geworfen hatte – noch bevor er selbst den Mond betreten hat.

Die NASA hat praktisch alle Dokumente zu den Apollo-Flügen veröffentlicht, so auch die Listen der Motive auf den verschiedenen Filmrollen. Sie dokumentieren ein fatales Zeichen:

Die Menschheit dringt auf einen weiteren Himmelskörper vor. Doch bevor ein Mensch seine Fußspuren im Staub hinterlässt, ist der Müll schon da. Allerdings war es technisch notwendig, alle nicht mehr benötigten Materialien aus der Landefähre auf dem Mond zurückzulassen.

Buzz Aldrin hat nicht nur Spuren im Mondstaub hinterlassen, sondern auch den Müll aus der Landefähre (NASA)

Das Fahrzeug war extrem eng und für den Start zurück in die Mondumlaufbahn musste es so leicht wie möglich sein. Somit hatten die Astronauten Lebensmittelverpackungen, Urinbeutel und anderen Müll in dem etwa einen Meter großen Stoffbeutel gesammelt.

Als Neil Armstrong außen auf der Landefähre stand, hat ihm Buzz Aldrin von innen den Müllsack in Reichweite getreten, damit er ihn über die Reling werfen konnte. Bei den folgenden Apollo-Missionen wurde kurz vor dem Rückstart jeweils noch ein weiteres Mal Müll entsorgt.

Die Landung von Apollo elf mag ein kleiner Schritt für einen Menschen gewesen sein, war aber vor allem ein Riesensprung für einen Müllsack.