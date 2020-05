Zu Kundgebungen gegen eine Kaufprämie für Autos hat das Bündnis "Sand im Getriebe" aufgerufen.

Erste Aktionen fanden nach Angaben der Initiatoren etwa bereits in Berlin und in Kassel statt. Es wird damit gerechnet, dass im Laufe des Tages mehrere tausend Menschen in bis zu 30 Städten auf die Straße gehen. Die Demonstranten fordern eine Absage an die Förderung fossiler Industrien und eine Umgestaltung des Verkehrssektors. Jegliche Staatshilfen müssten an den sozial-ökologischen Rück- und Umbau der Autoindustrie geknüpft werden, erklärte das Bündnis.

"Sand im Getriebe" wertete es als Erfolg des Widerstands, dass der für nächsten Dienstag geplante Autogipfel unter Leitung von Bundeskanzlerin Merkel verschoben wird. Bei dem Termin sollte es auch um Kaufprämien gehen.