Ostermärsche gestartet

Ostermarsch am Karsamstag in Kassel (IMAGO/Hartenfelser)

Hunderte Demonstranten versammelten sich in Duisburg und Köln zu den Auftaktveranstaltungen zum dreitägigen Ostermarsch Rhein-Ruhr. Auf Plakaten forderten sie "Keine Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsgebiete" und "Schluss mit dem Kriegsgetrommel!" Eine weitere große Kundgebung ist für den Nachmittag in Düsseldorf geplant.

Hauptthemen der diesjährigen Ostermärsche sind nach Angaben des Netzwerks "Friedenskooperative" die Verurteilung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sowie die Kritik an der geplanten Aufrüstung der Bundeswehr. Ein Sprecher erklärte, Forderungen nach Frieden und Abrüstung seien aktueller denn je.

Habeck verlangt klare Botschaft

Vizekanzler Habeck hatte im Vorfeld der Ostermärsche von den Teilnehmenden eine klare Botschaft an Russland gefordert. Frieden könne es nur geben, wenn Putin seinen Angriffskrieg stoppe, sagte der Grünenpolitiker der Funke Mediengruppe. Bei den Ostermärschen sollte daher deutlich werden, dass sie sich gegen Putins Krieg richteten. Pazifismus sei im Moment ein ferner Traum, gab Habeck zu bedenken. Kriegsverbrechen seien offenkundig Teil der russischen Kriegsführung.

