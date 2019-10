Er hat weder Augen noch Flügel, ist honigfarben und kleiner als einen Millimeter: Die Rede ist von einem Käfer, der seit heute endlich einen Namen hat.

Das Londoner Naturkundemuseum hat das Insekt nach der Klimaaktivistin Greta Thunberg benannt. Die Verantwortlichen wollen damit würdigen, dass Thunberg einen Beitrag leistet, um die Menschen für Umweltfragen zu sensibilisieren.



Der Käfer namens "Nelloptodes gretae" gehört zu den kleinsten Insekten der Welt und ist in den 60er Jahren in Nairobi in Kenia entdeckt worden.



Der Kurator der Käfersammlung in London erklärte, es sei wahrscheinlich, dass unentdeckte Arten wegen des Verlusts der biologischen Vielfalt immer wieder verschwinden, bevor Wissenschaftler sie überhaupt benannt haben. Seiner Ansicht nach ist es daher richtig, den Käfer nach jemandem zu benennen, der sich auf besondere Weise für die Natur und den Schutz gefährdeter Arten einsetzt.