In einer Pressemitteilung der Mandela-Stiftung heißt es, es gebe beunruhigende Berichte darüber, dass schwarzen Menschen und anderen people of colour Plätze in Bussen für Flüchtlinge verweigert worden seien und dass man die Betroffenen an der polnischen Grenze abgewiesen habe. Dergleichen veranschauliche ein weiteres Mal ein globales Phänomen - und zwar, dass das Leid von weißen Menschen in Konfliktsituationen für gewöhnlich mehr Aufmerksamkeit und Sorge erfahre als das der anderen Menschen. Ausdrücklich ruft die Stiftung zu einem Ende der Kampfhandlungen und zu Dialog und Friedensverhandlungen auf.