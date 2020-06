Die rechtsextremistische Vereinigung "Nordadler" bekennt sich zu Adolf Hitler, nutzt die Sprache des Nazi-Regimes und gilt als extrem antisemitisch. Jetzt hat Bundesinnenminister Seehofer die Gruppierung verboten. In mehreren Bundesländern gibt es Razzien.

"Seit den Morgenstunden laufen in vier Bundesländern polizeiliche Maßnahmen", teilte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Alter, auf Twitter mit. Die Gruppierung agiere vorwiegend im Netz. "Rechtsextremismus und Antisemitismus haben auch im Internet keinen Platz", heißt es in dem Tweet. Die Razzien bei wichtigen Vereinsmitgliedern finden in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen statt.

"Nordadler" suchte Gleichgesinnte im ländlichen Raum

Die Vereinigung verfolgt nach Einschätzung des Ministeriums eine nationalsozialistische Ideologie und firmiert auch unter den Bezeichnungen "Völkische Revolution", "Völkische Jugend", "Völkische Gemeinschaft" und "Völkische Renaissance". Die Rechtsextremisten bekennen sich den Angaben zufolge zu Adolf Hitler sowie anderen bekannten Nationalsozialisten und nutzen Symbole und Sprache des Nazi-Regimes. Zudem plane "Nordadler" ein nationalsozialistisches Siedlungsprojekt mit Gleichgesinnten im ländlichen Raum.



Die Vereinigung wird als ausgeprägt antisemitisch beschrieben. Der Anführer habe in einer öffentlichen Gruppe des Messenger-Dienstes Telegram Sympathien für den Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019 geäußert, erklärte das Ministerium.

Gruppierung wurde spätestens 2017 gegründet

Die Bundesanwaltschaft hat "Nordadler" seit einiger Zeit im Visier. So ordnete die Behörde im April 2018 wegen des Verdachts der Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung Durchsuchungen in mehreren Städten in Norddeutschland an.



Spätestens seit Anfang 2017 gebe es eine solche Vereinigung unter dem Namen "Nordadler", erklärte die Bundesanwaltschaft damals. Deren Ziel sei es, dem Nationalsozialismus in Deutschland zum Wiedererstarken zu verhelfen. Dazu habe die Vereinigung auch Anschläge auf politische Gegner in Erwägung gezogen.



Auf seiner Internetseite schrieb "Nordadler" unter anderem, man müsse dafür sorgen, dass "sich unser Volk selbst erhält und nicht an Degenerationserscheinungen stirbt". Auch vom "rassischen Erwachen der Völker" war die Rede.

Schon drittes Verbot einer rechtsextremistischen Gruppierung in diesem Jahr

Das Verbot von "Nordadler" ist laut Ministerium das 20. Verbot einer rechtsextremistischen Vereinigung durch einen Bundesinnenminister und das dritte in diesem Jahr. Im Januar wurde der Verein "Combat 18" verboten und im März die Reichsbürger-Vereinigung "Geeinte deutsche Völker und Stämme".