Im Prozess gegen die rechtsextreme Terrorgruppe "Revolution Chemnitz" hat das Oberlandesgericht Dresden Haftstrafen zwischen zwei und fünfeinhalb Jahren verhängt.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die acht Männer im Alter zwischen 22 und 32 Jahren einer terroristischen Vereinigung als Mitglied angehört hatten. Fünf von ihnen mussten sich zudem wegen schweren Landfriedensbruchs verantworten. Mit dem jeweiligen Strafmaß folgte das Gericht weitestgehend den Anträgen der Bundesanwaltschaft. Sie warf den Männern eine "offen nationalsozialistische Gesinnung" vor.



Die Gruppe hatte sich im September 2018 gegründet, während es in Chemnitz zu rassistischen Demonstrationen und Ausschreitungen kam. Hintergrund war der gewaltsame Tod eines 35 Jahre alten Deutschen bei einer Auseinandersetzung mit Geflüchteten am Rande des Chemnitzer Stadtfestes Ende August.



Laut Anklage hatte sich die "Revolution Chemnitz" am 10. September 2018 in einem Chat formiert. Der mutmaßliche Rädelsführer, der am Dienstag die höchste Haftstrafe erhielt, stellte eine Art Pamphlet in den Chat. Die sieben Mitangeklagten sollten nach dem Lesen entscheiden, ob sie mitmachen wollten oder nicht. Das Schriftstück ließ es aber an Deutlichkeit nicht vermissen. Es sei an der Zeit, nicht nur Worte sprechen zu lassen, sondern Taten. "Linke, Parasiten, Merkel-Zombies, die Mediendiktatur und deren Sklaven" sollten ins Visier genommen werden - auch mit Waffengewalt. Der NSU sollte dagegen wie eine "Kindergarten-Vorschulgruppe" wirken. Für den 3. Oktober 2018 war eine Aktion in Berlin geplant. Die Anklage war überzeugt, dass es zu einem Umsturzversuch kommen sollte.



Bereits am 14. September erfolgte ein sogenannter Probelauf auf der Chemnitzer Schlossteichinsel, der als schwerer Landesfriedensbruch angeklagt war. Bei der Aktion wurden Flüchtlinge und eine Gruppe von Jugendlichen attackiert, einer erlitt Schläge. Bevor die "Revolution Chemnitz" weitere Straftaten gehen konnte, wurden die Männer festgenommen.