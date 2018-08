In Berlin haben etwa 2000 Menschen gegen einen Aufmarsch von Neonazis demonstriert.

Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und Initiativen hatten zu dem Protest gegen die jährliche Neonazi-Veranstaltung zum Todestag von Hitler-Stellvertreter Heß aufgerufen. Eine ursprünglich in Spandau vorgesehene Kundgebung wurde abgesagt; rund 500 Rechtsextreme kamen daraufhin im Stadtteil Friedrichshain zusammen. Viele Polizisten sind im Einsatz, um die beiden Lager voneinander fernzuhalten und Gewaltausbrüche zu verhindern.



Auch in Göttingen und in Köln gab es Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Dort beteiligten sich insgesamt etwa 600 Menschen an den Kundgebungen.