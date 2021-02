In Nepal hat eine Gruppe innerhalb der zerstrittenen regierenden kommunistischen Partei für heute zu einem Generalstreik aufgerufen.

Sie protestiert damit gegen Ministerpräsident Oli, der Ende Dezember das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angesetzt hatte. Die Straßen in der Hauptstadt Kathmandu waren laut Berichten von Korrespondenten wegen des Streiks am Morgen menschenleer. Mehr als 70 Aktivisten sollen festgenommen worden sein.



Die Regierungspartei NCP ist 2017 aus Olis kommunistischer Partei und der maoistischen Partei der früheren Rebellen hervorgegangen. Beide Teile haben sich in den letzten Jahren immer mehr zerstritten.



Gegen die Auflösung des Parlaments sind vor dem Obersten Gericht Nepals mehrere Klagan anhängig. Sollten die Richter im Sinne des Ministerpräsidenten entscheiden, gäbe es am 30. April und 10. Mai Neuwahlen.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.