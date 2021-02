Die Hilfsorganisation SOS Kinderdörfer hat ein geplantes Gesetz in Nepal kritisiert, mit dem jungen Frauen das Reisen ins Ausland verboten werden soll.

Ziel der Regelung sei es, junge Mädchen und Frauen vor Menschenhandel zu schützen, erklärte der Leiter der SOS-Kinderdörfer in Nepal, Sharma. Das sei aber nicht der richtige Weg. Vielmehr sollten alle Kinder eine gute Bildung und Entwicklungschancen bekommen, sodass sie erst gar nicht in eine Notsituation gerieten. Zudem müssten Menschenhändler härter bestraft werden. Sharma fügte hinzu, es sei wichtig, die Rechte von Mädchen zu fördern und sie nicht zu beschneiden. Nach Angaben der Organisation gibt es in Nepal landesweit Proteste gegen das Gesetz.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.