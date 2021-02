In der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu haben tausende Demonstranten Menschenketten gebildet, um gegen die Auflösung des Parlaments zu protestieren.

Laut den Veranstaltern beteiligten sich knapp 7.000 Personen an den Protesten. Sie forderten auch den Rücktritt von Premierminister Oli.



Nepals Präsidentin Bhandari hatte das Parlament im Dezember aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen im Frühjahr freigemacht. Sie entsprach damit einem Antrag von Premierminister Oli. Vorangegangen war ein Machtkampf in dessen regierender Kommunistischer Partei. Oli hatte den Antrag gegen die Opposition und Teile seiner eigenen Partei durchgesetzt, woraufhin sich diese in zwei Teile spaltete. Drei frühere Premierminister sowie Oppositionspolitiker kritisiertem, Olis Vorgehen verstoße gegen die Verfassung.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.