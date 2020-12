Nepals Präsidentin Bhandari hat das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen freigemacht.

Sie sollen in zwei Wahlgängen am 30. April und am 10. Mai 2021 stattfinden, wie offiziell mitgeteilt wurde. Die Präsidentin entsprach damit einer Empfehlung von Premierminister Oli. Vorangegangen war ein Machtkampf in dessen regierender Kommunistischer Partei.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.