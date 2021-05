Der Malteser Hilfsdienst warnt vor einer Corona-Notlage in Nepal.

Es gebe dort eine Situation, wie man sie vor zwei Wochen im Nachbarland Indien beobachtet habe, sagte die Leiterin der Asien-Abteilung der Organisation, Wasser. Es werde nur noch Tage dauern, bis man Bilder von sterbenden Menschen auf den Straßen auch aus Nepal sehen werde. Um eine Katastrophe zu verhindern, müsse schnell gehandelt werden. Das Robert-Koch-Institut stufte Nepal als Hochinzidenzgebiet ein. Das Auswärtige Amt warnte vor nicht notwendigen touristischen Reisen in das Land.



In Indien landete ein weiterer Bundeswehr-Airbus mit Teilen einer Anlage zur Sauerstoff-Produktion. Diese würden zu einem Corona-Krankenhaus in Neu Delhi gebracht, teilte der Deutsche Botschafter in Indien, Lindner, mit.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.