Israel, Russland und die USA haben über die Lage in Syrien und im Iran beraten.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu sagte in Jerusalem, man habe Interesse an einem friedlichen und stabilen Syrien. Alle ausländischen Truppen sollten das Land verlassen. Vor allem der Iran dürfe sich nicht in Syrien militärisch etablieren. US-Sicherheitsberater Bolton betonte, im ganzen Nahen Osten sehe man den Iran als Quelle von Kriegslust und Aggression an. Zugleich bekräftigte er die Gesprächsbereitschaft seines Landes mit Teheran. Der russische Sicherheitsberater Patruschew meinte dagegen, man kämpfe gemeinsam mit dem Iran gegen den Terrorismus. Ziel müssten Frieden und Sicherheit in Syrien sein.