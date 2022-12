Der Vorsitzende der Likud-Partei und designierte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (picture alliance/dpa | Ilia Yefimovich)

Dies habe er Staatspräsident Herzog mitgeteilt, erklärte ein Sprecher. Neben Netanjahus rechtskonservativer Likud-Partei sind künftig das rechtsextreme Religiös-Zionistische Bündnis sowie zwei strengreligiöse Parteien in der Koalition vertreten.

Netanjahus Lager hatte bei der Wahl 64 von 120 Sitzen geholt. Es war die fünfte Wahl in Israel binnen dreieinhalb Jahren. Der frühere Langzeit-Ministerpräsident kehrt damit nach anderthalb Jahren in der Opposition an die Macht zurück. Netanjahu war von 1996 bis 1999 Ministerpräsident, danach wieder durchgängig von 2009 bis 2021.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.