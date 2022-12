Der Vorsitzende der Likud-Partei und designierte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (picture alliance/dpa | Ilia Yefimovich)

Dies habe er Staatspräsident Herzog mitgeteilt, erklärte ein Sprecher. Die Verhandlungen zur Bildung einer rechts-religiösen Regierung hatten sich als schwierig gestaltet, die Einigung gelang demnach erst kurz vor dem Ablauf einer Frist.

Neben Netanjahus rechtskonservativer Likud-Partei sind in der Koalition auch rechtsextreme und ultraorthodoxe Parteien vertreten. Die vorangegangene Wahl war die fünfte in Israel binnen dreieinhalb Jahren. Netanjahu kehrt damit nach anderthalb Jahren in der Opposition wieder an die Macht zurück. Er war bereits von 1996 bis 1999 Ministerpräsident, danach wieder durchgängig von 2009 bis 2021.

